Blokken zonder afleiding? Gemeente zet twee gebouwen open Timmy Van Assche

10 december 2019

18u06 0 Middelkerke De gemeente zet deze maand verschillende gebouwen open voor blokkende studenten. Op alle locaties is internet beschikbaar.

Vanaf 14 december tot 31 januari 2020 kan je terecht in het parochiezaaltje in Wilskerke. Daar kan je dagelijks, dus ook op zon- en feestdagen, terecht van 8 tot 20 uur. In de kerstvakantie wordt een tweede gebouw open gesteld, namelijk de Bonte Pierschool in Leffinge. Daar zal je van 21 december tot het einde van de kerstvakantie op 5 januari elke terecht kunnen van 8 tot 20 uur.

“Thuis studeren in de kerstvakantie is niet gemakkelijk: de afleiding van familiefeestjes, kerstbomen, cadeautjes, en gezelligheid is groot”, duidt schepen Natacha Lejaeghere (Lijst Dedecker). “Studeren in groep heeft ook voordelen: je hebt minder afleiding, er is een goede blokstructuur en je hebt directe hulp bij vragen. Dit is het minste wat we kunnen doen voor onze Middelkerkse studenten.”