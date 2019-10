Blauwe parkeerzone breidt verder uit Timmy Van Assche

31 oktober 2019

12u28 0 Middelkerke Voortaan moet je bij het parkeren in de Slachthuis- en Loskaaistraat de bekende blauwe schijf leggen.

Datzelfde reglement geldt als in een groot stuk van de Westendelaan, Spermaliestraat en Oostendelaan, en in de omgeving van het gemeentehuis. In de blauwe zone mag je tot twee uur na aankomst parkeren op vertoon, dus, van de schijf. De blauwe zone is dagelijks van kracht tussen 9 en 18 uur, ook op zon- en feestdagen. Wie niet geldig parkeert, riskeert een boete van 25 euro.