Bijna álle raadsleden weigeren korpschef eretitel: “Ik word afgerekend door de politieke invloed van nestbevuilers” Bart Boterman

20 september 2019

18u38 2 Middelkerke De Middelkerkse korpschef Joos Duchi (59), die in maart 2020 met pensioen gaat, grijpt naast een eretitel. Een geheime stemming in de gemeenteraad draaide uit op een blamage: liefst 18 van de 21 raadsleden stemden tegen. “De korpschef heeft zich altijd ongenaakbaar gevoeld”, verklaart LDD-raadslid en ex-hoofdinspecteur Dirk De Poortere. “Ik heb in het verleden de orde moeten herstellen. Tien jaar later word ik afgerekend door de politieke invloed van ‘nestbevuilers’”, reageert Duchi.

Joos Duchi zal zich na zijn pensioen geen ‘Hoofdcommissaris van Politie op rust’ mogen noemen. “Ik was ook geschrokken toen ik de stemmen telde als voorzitter van de gemeenteraad. Slechts twee raadsleden stemden voor, eentje onthield zich. Het was de korpschef zelf die een aanvraag had ingediend tot benoeming. Het moet zijn dat de raadsleden hem die gunst niet willen geven”, zegt voorzitter van de gemeenteraad Tom Dedecker (LDD).

Politiehervorming

Joos Duchi, sinds de politiehervorming in 2001 korpschef, reageert verbaasd. “Ik ben toentertijd gekomen om een goed draaiende politiezone te creëren en daarop valt niets te zeggen. Ik heb mijn functie altijd in eer en geweten uitgevoerd en kan in de spiegel kijken, maar als korpschef krijg je veel tegenwind. Een motivering ontbreekt bij de uitslag van de stemming. Ik weet dus niet waarop de gemeenteraad zich inhoudelijk baseert. Maar ik weet al wie de aanstoker van de negatieve stemming is”, reageert Duchi.

Buiten gepest

Dat het niet botert tussen hem en gemeenteraadslid Dirk De Poortere (LDD), ooit leidinggevend hoofdinspecteur bij politiezone Middelkerke, is een publiek geheim in de badplaats. “Duchi heeft mij destijds gedegradeerd en de facto buiten gepest”, doet Dirk De Poortere (66) zijn boekje wagenwijd open.

Op dit eigenste moment is alweer een commissaris met ziekteverlof, niet toevallig tot de dag waarop de korpschef met pensioen gaat Dirk De Poortere

“De laatste twee jaar voor mijn pensioen ben ik zelfs met ziekteverlof gegaan door een depressie. Ook met hoofdinspecteur Fernand Feys (schoonvader van Open Vld-gemeenteraadslid Frederik Spaey, red.) was er een jarenlange vete. En op dit eigenste moment is alweer een commissaris met ziekteverlof, niet toevallig tot de dag waarop de korpschef met pensioen gaat", zegt De Poortere. Dat de commissaris op ziekteverlof is, wordt door Duchi bevestigd.

“Dat ik geen vriend ben van de korpschef, is een understatement", gaat De Poortere verder. “Maar zeg nu zelf: hoe zou ik in godsnaam 17 andere raadsleden over de partijgrenzen heen overtuigen tot een neen-stem? Ik denk dat de uitslag voor zich spreekt. De korpschef heeft al die tijd mensen tegen de borst gestuit en zich ongenaakbaar gevoeld, nu betaalt hij kort voor zijn pensioen de rekening. Veel raadsleden kennen wel iemand bij het politiekorps of hebben een familiale band”, aldus De Poortere, die in de vorige legislatuur als oppositieraadslid heel vaak op politiedossiers inhakte.

Gehandeld buiten medeweten burgemeester?

In de wandelgangen klinkt het dan weer dat Duchi zich recent niet populair maakte door zonder medeweten van de burgemeester aan zijn opvolging te werken. “En bovendien de ene commissaris al voordragen aan Brussel in een selectiecommissie, en de andere monddood maken en opzij schuiven. Waarom denk je dat die ene commissaris met ziekteverlof is?”, klinkt het uit enkele monden.

De Poortere heeft bij zijn pensioen gezworen om de korpschef kapot te maken en daar is hij klaarblijkelijk mee bezig Joos Duchi

Burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) wil er zelf niets over kwijt, wegens te gevoelig. De korpschef verdedigt zich tegen die aantijging. “Wat er ook gezegd wordt: nooit heb ik iets over mijn opvolging ondernomen zonder medeweten van de burgemeester. De uitslag van de stemming is ingegeven door politici met een dubbele agenda. Er waren nestbevuilers in het korps en ik heb vroeger tot twee keer toe orde moeten herstellen. Tien jaar later word ik daarop afgerekend door hun politieke invloed. De Poortere heeft bij zijn pensioen gezworen om de korpschef kapot te maken en daar is hij klaarblijkelijk mee bezig. Nu, dat ik geen eretitel krijg, zal ik niet van wakker liggen”, aldus Duchi.

Een nieuwe korpschef is overigens nog niet voor morgen. “Die zal allicht pas verkozen worden als er een regering is. Misschien moeten we daarna zelfs verplicht fusioneren met een andere politiezone. We zullen vooreerst werken met een waarnemend korpschef”, kan burgemeester Dedecker wel nog kwijt.