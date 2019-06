Bier Aan Zee 2.0 valt in de smaak: “Festival is geen kermis meer, bier staat eindelijk terug centraal” Timmy Van Assche

16 juni 2019

19u09 0 Middelkerke Dit jaar kreeg het jaarlijkse bierweekend Bier Aan Zee een nieuwe invulling. De kermisattracties verdwenen, het bier zelf kreeg een prominente rol. “In dit festival zit veel potentieel”, merkt brouwer Michael Leys op. “We gaan op deze ingeslagen weg verder”, benadrukt schepen Tom Dedecker (Lijst Dedecker).

Bier Aan Zee is de jaarlijkse afspraak voor liefhebbers van het betere gerstenat. Alleen gaf het gemeentebestuur er voor deze editie een nieuwe draai aan. Op het Epernayplein verscheen een gezellige degustatiemarkt met chalets. En op de dijk lieten allerlei brouwerijen, verenigingen en horecazaken - bijna veertig in totaal - zich van hun beste kant zien. Zo vormde zich ‘de langste toog van België’ - van het centrale Epernayplein tot aan de wijk Krokodiel, zo'n 2 kilometer.

“Potentieel”

Opvallend: geen kermisattracties meer. “We wilden absoluut bier terug centraal zetten”, verduidelijkt schepen Dedecker. “Eigenlijk was het bierweekend aan het vervellen tot een kermis en dat kan echt niet de bedoeling zijn. We willen een kwalitatief evenement organiseren dat terug de focus legt waar ze hoor te liggen.” En dat valt blijkbaar in de smaak. “Wij nemen met onze brouwerij The Musketeers uit Sint-Gillis-Waas voor het eerst deel aan Bier Aan Zee”, vertelt Michael Leys. “Onze bedoeling was om het brede publiek opnieuw te laten kennismaken met klassiekers, zoals Troubadour Magma, en nieuwe stijlen zoals de saison ‘Crowdsurfing in a rubber dinghy’. We schuimen allerlei festivals af van Brussel tot Antwerpen en Limburg, en zijn aangenaam verrast van het Middelkerkse festival. Bezoekers zijn oprecht geïnteresseerd in bier. Het lijkt erop dat het festival veel potentieel heeft. Als we volgend jaar opnieuw worden uitgenodigd, zijn we er graag opnieuw bij.” Wie ook wist de scoren, was de Oostendse stadsbrouwerij ‘t Koelschip. “De sfeer bij de vorige edities was soms wat verwarrend door de aanwezigheid van vele marktjes en randanimatie. Dat de focus nu echt op bier ligt, voel je dan ook bij de bezoekers”, zegt Sandy Major. Ook gastsprekers van de befaamde Brussels Beer Challenge tekenden present.

Reuzenrad

Ook bezoekers genoten van een leuk weekend. Lokale brouwerijen als Jus de Mer en de Kustbrouwerij deden goeie zaken, net als de befaamde biertent van La Chouffe. “We komen hier elk jaar naartoe en kunnen nu wat meer op het gemak genieten van de bieren, nu de kermis er niet meer is", stellen Steve Gheeraert en Marc Decoene. “Voor de kinderen is er misschien net iets minder te beleven, al stond er wel een rodeostier en volksspelen.” En dat net in het bierweekend ook het reuzenrad opende, was ook een leuke extra. “Eerst wat genieten van het uitzicht langs de kust en dan neerploffen met een goeie pils: meer moet dat niet zijn", glunderen Lotte Davids en Jasper Defranche. Het reuzenrad had tijdens haar openingsweekend wel twee keer met pech af te rekenen.

Op elan verder

“We gaan ook voor de komende jaren op dit elan verder”, pikt schepen Dedecker weer in. “Ik noteerde alvast minder klachten van geluidsoverlast en geen incidenten. Het volk wist de weg naar Middelkerke alvast te vinden. Maar zo zie je maar: je kan een evenement nog zo goed als kan organiseren, toch ben je voor een groot stuk afhankelijk van het weer. Niet alleen de brouwerijen lieten positieve reacties noteren, maar ook de lokale handelaars.”