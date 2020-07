Bibliotheek van Westende gaat laatste zomer in, trefpunt blijft behouden Timmy Van Assche

10 juli 2020

13u55 0 Middelkerke De bibliotheek van Westende in de Westendelaan 311 sluit in september de deuren. Dat kadert in een beleidsbeslissing om de centrale bibliotheek in Middelkerke verder uit te bouwen. Het trefpunt, waar je onder meer de krant kan lezen, blijft wel behouden.

De gemeente had vorig jaar al de beslissing aangekondigd om de kleine bibliotheek te sluiten. De bezoekerscijfers zijn vrij laag en Middelkerke heeft geïnvesteerd in haar centraal filiaal in de hoofdgemeente. In de bib van Westende kan je nog tot en met zaterdag 1 augustus uitlenen. Beken, tijdschriften en strips kan je nog terugbrengen tot en met zaterdag 29 augustus. In september wordt nog een boekenverkoop georganiseerd, maar een exacte datum moet nog worden bepaald. Hoe dan ook zal een boek of strip 2 euro kosten, voor drie stuks betaal je 5 euro.

Voor alle duidelijkheid: Westende behoudt haar trefpunt. Hier kan je gebruik maken van wifi, computers, kopiemachines, en kan je de krant lezen met een drankje. Het trefpunt blijft nog tot begin september in de Westendelaan 311. Daarna verhuist het trefpunt naar de nieuwbouw van de Duinpieper in de Henri Jasparlaan 29.