Bibliotheek preventief gesloten na positieve coronatest bij personeel Timmy Van Assche

07 oktober 2020

17u15 4 Middelkerke Binnen het personeelbestand van de bibliotheek van Middelkerke werd een positieve coronatest afgenomen. De bibliotheek is daarom preventief gesloten. Alle medewerkers worden op het virus getest.

“Vanaf de besmettingsgraad duidelijk is, zal het bestuur kijken hoe de bibliotheek terug open kan gaan”, luidt het vanuit het gemeentehuis. “We willen benadrukken dat dit om een preventieve maatregel gaat.” Individuele avondbezoeken met badge via het principe ‘Open+’ worden ook voor onbepaalde tijd opgeschort. De eerstvolgende activiteiten van de bib tot en met 10 oktober worden geannuleerd.

“Wie in de laatste week een activiteit van de bibliotheek gevolgd heeft, dient extra waakzaam te zijn voor symptomen van Covid-19. De contacten worden medisch niet gezien als een ‘nauw contact’ en alle beschermingsmaatregelen waren aanwezig”, benadrukt het bestuur. Wie zich grieperig voelt of stevig hoest, neemt best contact op met de huisarts.

Wie boeken of ander materiaal dient binnen te brengen, kan dit doen via de inleverbus naast de voordeur van de bibliotheek. Wie items wil verlengen, kan dit online doen via de gemeentelijke website.