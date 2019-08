Bestuurster (30) crasht in gracht Bart Boterman

20 augustus 2019

12u00 1 Middelkerke In de Spermaliestraat in Slijpe is dinsdagmorgen een auto in de gracht beland. De bestuurster werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde iets voor 8 uur tussen het kanaal Plassendale-Nieuwpoort en de rotonde in Slijpe, ter hoogte van huisnummer 266. De bestuurster kwam van de rotonde en reed richting het kanaal. De wagen is om een ongekende reden in de gracht beland in de bocht. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Bestuurster B.T. (30) uit Middelkerke werd naar het AZ Damiaanziekenhuis in Oostende gebracht met een ziekenwagen. De politie deed de nodige vaststellingen en de brandweer van Middelkerke zorgde voor signalisatie. De auto werd getakeld uit de sloot met behulp van een kraanarm.