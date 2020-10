Bestuurder wordt verblind door tegenligger en rijdt dwars over rotonde Siebe De Voogt Bart Boterman

10 oktober 2020

10u20 0 Middelkerke In de Oostendelaan in Middelkerke is een bestuurder vrijdagnacht met de schrik vrijgekomen bij een spectaculair ongeval. De 24-jarige Oostendenaar werd naar eigen zeggen verblind door een tegenligger.

Het ongeval vond rond 1.15 uur plaats ter hoogte van het Shopping Center. Een 24-jarige Oostendenaar naderde met z'n wagen een rotonde, maar werd daarbij naar eigen zeggen verblind door de lichten van een tegenligger. Hij reed dwars over de rotonde, ramde een verkeerspaaltje en ging van de weg af. De twintiger had bijzonder veel geluk, want zijn wagen kwam net voor een gracht tot stilstand. Hij kwam zo met de schrik vrij. Zijn wagen moest wel getakeld worden.