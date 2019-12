Bestuurder (67) rijdt met 4,23 promille in het bloed achteruit op E40: “Een monsterscore” Goed voor twintig glazen alcohol Mathias Mariën

17 december 2019

12u11 28 Middelkerke Een 67-jarige man uit Evergem stond dinsdagochtend met het schaamrood op de wangen voor de Brugse politierechter, nadat hij op 24 maart werd betrapt met 4,23 promille alcohol in zijn bloed. Een gemiddelde man heeft twintig glazen nodig om die “monsterscore” neer te zetten.

De zestiger slaagde er even voor 15 uur in om aan de afrit Middelkerke van de E40 achteruit te rijden, waarbij hij een achterkomend voertuig raakte. De man was niet onder de indruk en besloot vluchtmisdrijf te plegen. Ver raakte hij evenwel niet. De stomdronken bestuurder belandde even verderop in de gracht langs de Diksmuidestraat. “Ik merkte aan de afrit dat ik me had vergist van weg en wou daarom achteruit rijden", was zijn verklaring aan de politie.

Uit controle bleek hij maar liefst 4,23 promille in zijn bloed te hebben. Da’s het equivalent van 20 glazen bier. “Ik was op dat moment radeloos en ging door een moeilijke periode in mijn leven”, zegt de man. “Ik koos voor alcohol om mijn problemen te vergeten.”

De rechter oordeelde streng en legde de beklaagde voor het vluchtmisdrijf een boete op van 1.600 euro, waarvan 400 euro effectief. Voor het ongeval in dronken toestand kreeg de man 1.600 euro boete, twee maanden rijverbod en één jaar alcoholslot.