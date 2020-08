Besmette Antwerpenaars die quarantaine in Middelkerke kwamen uitzitten, zijn zélf naar huis teruggekeerd

Er ontstond heel wat commotie over het feit dat de twee Antwerpenaars hun quarantaine kwamen uitzitten in Middelkerke. Dedecker werd op de hoogte gebracht door medebewoners, die waren ingelicht door hun syndicus. De burgemeester was op zijn zachtst gezegd niet opgezet met de komst van de twee Antwerpenaars, maar had geen wettelijke grond om hen naar huis te sturen. “Ik sta machteloos hiertegen. In volle coronacrisis kunnen we ons geen uitbraak in dat appartementsgebouw veroorloven. Daar wonen ook hoogbejaarde, kwetsbare mensen", zei hij.

Mediastorm

De twee Antwerpenaars zijn nu toch huiswaarts gekeerd, bevestigt Dedecker. Op aandringen van hemzelf? “Daar wil ik niet op antwoorden. Laat ons zeggen dat ze de eer aan zichzelf hebben gehouden na de mediastorm. Ik ben alleszins opgelucht dat ze de ernst van de situatie hebben ingezien”, aldus Jean-Marie Dedecker.

Ook waarnemend gouverneur Anne Martens maande positief geteste personen en mensen met Covid-19-symptomen aan om absoluut thuis te blijven.