Bertha wordt 100 jaar: wie stuurt haar een verjaardagskaartje? Timmy Van Assche

31 maart 2020

17u28 0 Middelkerke Heugelijk nieuws uit het woonzorgcentrum De Ril, waar bewoonster Bertha Boydens maar liefst 100 kaarsjes mag uitblazen. Normaal wordt dit gevierd met een afvaardiging van het schepencollege van Middelkerke, maar door de coronacrisis is dit niet mogelijk. Het woonzorgcentrum doet nu een sympathieke oproep om verjaardagskaartjes naar Bertha te sturen.

Bertha Boydens werd geboren op 2 april 1920 in Middelkerke. Ze huwt met lokaal veldwachter Alfred Vandewalle en samen krijgen ze twee kinderen. Ondertussen heeft ze ook al vier kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. “Bertha is nog altijd helder van geest en geniet van de dagelijkse animatie in het woonzorgcentrum en de kleine dingen des levens. Haar recept om 100 jaar te worden: af en toe een glaasje rode porto of een witte martini”, zo laat Carmen Boddez van De Ril weten. “Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om de pers, burgemeester en schepenen, noch vrienden en familie uit te nodigen om de verjaardag van Bertha te vieren. Wanneer de maatregelen het toelaten, wordt gekeken om de verjaardag alsnog te vieren. Hoe dan ook verdient deze kranige 100-jarige een leuke attentie.” Daarom doet het centrum een warme oproep. Wie Bertha geluk wil toenwensen, mag een kaartje sturen via Bertha Boydens (woonzorgcentrum De Ril), Oostendelaan 139, 8430 Middelkerke.