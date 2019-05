Bende gespecialiseerd in inbraken in bestelwagens opgepakt, aanzienlijke buit aangetroffen Bart Boterman

18u57 0 Middelkerke Het gerecht heeft een bende dieven opgepakt die zich specialiseert in inbraken in bestelwagens. Dat bevestigt het parket van Brugge. De laatste weken werd zo in heel wat plaatsen aan de kust materiaal gestolen.

Afgelopen weekend waren er nog vier inbraken in bestelwagens in het centrum van Middelkerke. In mei, april en maart werden bouwvakkers en tuinaannemers uit onder meer Oostende, Brugge, Gistel, Ichtegem, Zedelgem, Jabbeke en de deelgemeenten bestolen. De speurders waren de dieven al op het spoor en arresteerden hen na de feiten in Middelkerke. Bij een huiszoeking zouden tal van elektrische werkgereedschappen zijn gevonden. “Het parket bevestigt dat er arrestaties zijn verricht. Woensdag volgt een communiqué, na de voorleiding bij de onderzoeksrechter”, zegt procureur Céline D’Havé. Over hoeveel bendeleden en aantal misdrijven het gaat, is voorlopig niet duidelijk.

De politie adviseert eigenaars om hun geparkeerde bestelwagens zo veel mogelijk leeg te halen. Als dat niet mogelijk is, parkeer dan tegen een muur zodat de deuren van de laadruimte niet open kunnen.