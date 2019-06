Belle Perez bijt spits af voor Engie Parkies Timmy Van Assche

25 juni 2019

22u08 0 Middelkerke Voor de vijfde keer vormt het Normandpark het decor voor de concertreeks Engie Parkies.

Bij de Middelkerkse zomer horen al enkele jaren de Parkies-concerten. Elke donderdag om 20.15 uur kan je er terecht voor leuke optredens van uiteenlopende bands. De toeging is gratis. Belle Perez bijt de spits af op 4 juli. Op 11 juli is De Geest er te gast, gevolgd door Soulbrothers op 18 juli. Middelkerke mag Barbara Dex verwelkomen op 25 juli. De maand augustus begint met Mama’s Jasje, op 8 augustus is het de beurt aan N8N. Metejoor komt naar de kust op 15 augustus en Tom Helsen sluit de rij op 22 augustus. Alle info: evenementen@middelkerke.be of 059/31.30.16.