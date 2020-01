Bekende tank bij De Kegel X-treme verhuist naar Engeland Timmy Van Assche

23 januari 2020

19u05 0 Middelkerke Middelkerke zal een eyecatcher armer zijn. De historische tank, die al jaren opgesteld staat bij attractiepark De Kegel X-treme, verhuist naar Engeland voor een militaire parade. “We tank zelf herstellen of gewoon buiten laten staan, was geen optie”, vertelt eigenaar Danny Boudaer.

Iedereen kent allicht de PZ68-tank, opgesteld voor het gebouw van De Kegel X-treme in de Westendelaan. Het bekende zicht verhuist volgende week echter naar Engeland. Daar zal het oorlogstuig van maar liefst veertig ton worden opgeknapt om vervolgens mee te rijden in een grote optocht in het zuidelijke graafschap Kent. De tank zal ook opgevoerd worden in oorlogfilms. Danny Boudaer, zaakvoerder van De kegel X-treme, neemt dus afscheid van zijn tank. “De Panzer 68 werd in de jaren zestig ontwikkeld als een gevechtstank door de Eidgenössische Konstruktionswerkstätte, een Zwitsers staatsbedrijf. Tot in de laten jaren negentig deed ze dienst als hoofdtank", vertelt Danny. “Wij hebben de tank destijds gekocht voor een Brugs transportbedrijf als eyecather. Bij de verhuis naar Middelkerke met De Kegel, namen we de tank mee. In de hele wereld zijn er maar zestien exemplaren meer in omloop. Het is ongelofelijk hoeveel mensen van alle uithoeken hier foto’s komen nemen.”

Enkele verzamelaars uit Kent kwamen jaren geleden een kijkje nemen en toonden toen al wat interesse. “Zij beschikten al over een aantal exemplaren, maar deze PZ68 vonden ze toch wel een uniek model. Uiteindelijk, nog net voor de Brexit, hebben ze besloten om de tank bij hun verzameling te voegen. Ik vind het eigenlijk wel spijtig dat ik deze tank van de hand doe. Er zijn maar weinig mensen die zich eigenaar kunnen noemen. Maar anderzijds ben ik wel blij dat de Engelsen hem een tweede leven zullen geven. We zijn eind augustus uitgenodigd om de optocht in Kent bij te wonen en wees maar zeker dat we de nieuwe oorlogsfilms in het oog zullen houden om te zien of onze PZ68 er in voorkomt”, lacht Danny. Zelf opsmukken zat er niet in. “Want om dergelijke oorlogstuigen op te smukken, heb je heel wat vakkennis nodig. Buiten laten staan was eigenlijk ook geen optie, want de zilte zeelucht zorgde al voor wat schade aan de carrosserie.” Wie nog een foto wil nemen van of met de PZ68 zal zich moeten reppen. Eind deze maand komen de nieuwe eigenaars de tank ophalen met twee grote kranen en een dieplader.