Bekende beach bar Pata Pata lonkt naar heropening: “Het buitengevoel zal veel mensen deugd doen” Timmy Van Assche

05 juni 2020

15u29 0 Middelkerke Oostendenaars Michael Roelant en Axelle Vanbesien zijn de nieuwe medevennoten van strandbar Pata Pata. Het koppel is druk in de weer om de populaire zaak bij het Arthur de Greefplein in te richten. “Misschien zullen mensen wat terughoudend zijn, maar het buitengevoel en ongedwongen sfeer zal iedereen overtuigen”, knipogen ze

Pata Pata is de eerste strandbar die je tegenkomt als je vanuit Oostende langs de dijk Middelkerke bereikt. Daardoor is het een favoriet plekje bij fietsers en wandelaars. Bovendien kan je amper enkele meters verderop gratis parkeren met de wagen. De zaak is al langer in handen van de familie Slegers, maar nu besloten dochter Axelle en haar partner Michael Roelant mee in de zaak te stappen. “We hebben de cocktailkaart vernieuwd en aangevuld, ook de look van de zaak steekt in een nieuw jasje”, vertellen Axelle en Michael. “Bovendien zullen de medewerkers kledij dragen die gesponsord wordt door het West-Vlaamse modebedrijf Brooklyn. Zij krijgen trouwens ook een huisgemaakte cocktail naar zich genoemd.”

Terwijl het de afgelopen weken warm en zonnig weer was, verloopt de laatste rechte lijn van de opbouw in een grijs en winderig weertje. Maar dat mag de pret niet drukken. “We krijgen tal van deugddoende berichten van vaste klanten, zowel inwoners als tweedeverblijvers. We kijken er echt naar uit. In vergelijking met vorig jaar is onze zaak 90 vierkante meter groter geworden. Daardoor komen we uit op zo’n 800 vierkante meter terrasoppervlakte waar we ongeveer 330 personen kunnen ontvangen. Het kinderhoekje hebben we helaas moeten schrappen. Door de veiligheidsmaatregelen is het onbegonnen werk om iemand fulltime in te schakelen om speeltoestellen te poetsen. Toch zal iedereen hier in een ontspannen sfeer kunnen genieten. Wij gaan bijvoorbeeld prat op vriendelijkheid. Een simpele ‘goeie dag’, ‘tot ziens’ en babbeltje doet een goeie band smeden met de klanten. Misschien dat er geïnteresseerden zullen zijn die zich wat terughouden gaan opstellen om op het terras te zitten. Maar de buitenlucht zal veel mensen overtuigen. Bovendien zijn de strandbars in Middelkerke allemaal goed verspreid en zie je nog iets van het strand en de zee. Daardoor heb je echt dat buiten- en vakantiegevoel.”