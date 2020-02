Bart Peeters en Clouseau op extra dag Nostalgie Beach



Timmy Van Assche

14 februari 2020

16u38 0 Middelkerke De organisatoren van Nostalgie Beach Festival kondigen een tweede dag van het zomerfestival aan. Op zondag 9 augustus vullen Clouseau, Bart Peeters en Raymond van het Groenewoud de nu al sterke affiche verder aan.

Eerder kondigde Nostalgie Beach voor zaterdag 8 augustus al Anouk, Supertramp-frontman Roger Hodgson, Ronan Keating en The Stranglers aan. “Mensen die al een ticket kochten voor de eerste festivaldag op zaterdag, ontvangen een nieuwsbrief van Nostalgie met het aanbod voor een zondagticket aan 45 euro. Dat is 10 procent korting op het normale tarief van 50 euro”, deelt toerismeschepen Tom Dedecker (Lijst Dedecker) mee. “Vanaf vandaag zijn weekendtickets voor zaterdag en zondag te koop voor 113 euro. Voor inwoners en tweedeverblijvers biedt Nostalgie Beach Festival tussen nu en 30 juni extra actietickets voor de zondag aan 35 euro. Die tickets zijn enkel te koop aan de toerismebalies en niet via de webshop van Nostalgie Beach.