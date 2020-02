Balustrade dakappartement dreigt naar beneden te waaien: Zeedijk tijdlang afgesloten Siebe De Voogt

23 februari 2020

16u16 0 Middelkerke De Zeedijk in Middelkerke is zondagvoormiddag een tijdlang afgesloten geweest, omdat de glazen balustrade van een dakappartement dreigde naar beneden te vallen. De brandweer kwam het gevaarte beveiligen.

Voor de derde week op rij bezorgt een zondagse storm de brandweer handenvol werk. De Hulpverleningszone 1 (van Middelkerke over Brugge tot Knokke) kreeg al tientallen oproepen te verwerken voor kleine gevallen van stormschade. In Middelkerke werd zondagvoormiddag erger vermeden. De sterke wind blies even na 10 uur de glazen balustrade van een dakappartement omver. Het gevaarte dreigde naar beneden te waaien, waardoor de brandweer besliste om de balustrade te verwijderen. De Zeedijk werd tijdens de interventie uit veiligheidsoverwegingen afgesloten. Ook de bewoners van het getroffen appartementsgebouw mochten een tijdlang niet naar buiten.