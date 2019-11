B&B HetZilte Zand stimuleert duurzame kustvakantie: extra korting voor treinreizigers Timmy Van Assche

05 november 2019

16u55 3 Middelkerke Twee jaar geleden openden Antwerpenaars Marina Janssens en Mike Daniels hun bed and breakfast in Westende. Naar aanleiding van een actie van Westtoer, wil het koppel gasten aanmoedigen om het openbaar vervoer te nemen naar de kustplaats. “We gaan de wereld niet veranderen in ons eentje, maar willen wel ons steentje bijdragen.”

Een tijdje terug lanceerde de provinciale toeristische dienst Westtoer de formule Happy Trip. Het principe is simpel: wanneer je via de site van Westtoer een overnachting boekt bij één van de deelnemende logies, ontvang je binnen de 24 uur kortingscodes waarmee je treintickets kan bestellen voor slechts 9,80 euro heen én terug vanuit elk Belgisch station. Marina en Mike van Het Zilte Zand gaan echter nog een stapje verder. “De actie van Westtoer zette ons aan het nadenken”,begint Mike. “Eerlijk, de trein nemen uit pakweg Limburg of een andere uithoek van ons land is niet altijd evident. Zo hadden we bijvoorbeeld een drietal weken terug een Limburgs koppel te gast dat in het terugkeren strandde in Brugge, toen een storm hun treinverbinding twee uur vertraging opleverde. Wij redeneren: als mensen de moeite doen om de trein en vervolgens de tram te nemen naar Westende, dan doen wij óók een inspanning. Daarom bieden we onze gasten die met het openbaar vervoer komen nog eens tien procent korting op een overnachting aan. We willen hiermee aantonen dat een luxueus verblijft en zorg dragen voor het klimaat wél samengaan. Gaan we hiermee de wereld veranderen?Neen, dat beweren we zeker niet. Maar we willen wel ons steentje bijdragen aaneen betere en gezondere wereld. De trein of tram nemen, da’s altijd een beetje reizen op zich. Als je auto neemt, vergroot je alleen maar de filedruk. Let wel: we zijn niet tégen de auto, hé. We bieden onze gasten gratis parking aan.Maar tegelijk bieden we ook tickets voor de trams en bussen van De Lijn aan voor 6 euro. Zo moeten de gasten geen parkeerplek zoeken of betalen als ze pakweg naar het naburige Middelkerke of Nieuwpoort op uitstap gaan. Kijk, we willen gewoon op een creatieve manier het verschil maken en mensen ‘triggeren’.”

Marina en Mike hebben ook twee gewone en twee elektrische fietsen ter beschikking. “Zo sporen we toeristen aan om de omgeving te verkennen op een gezonde manier.Zelfs Oostende is met een elektrische fiets absoluut niet ver weg. Bezoekers kunnen op een makkelijke manier de prachtige kuststreek, het verrassende hinterland en de rust – die ons overtuigden hier een B&B te openen – zelf ontdekken.” Ook leuk: het koppel investeerde zelfs in een elektrische ‘golfcart’ om gasten ‘s avonds naar een restaurant te brengen. “Twee vliegen in één klap: ze moeten zelf niet rijden en kunnen gerust een glaasje drinken.”

Het duurzame element trekt het koppel door op andere manieren. Roerstaafjes voor koffie of thee zijn gemaakt uit gerecycleerd hout, niet van plastic. Ook de huisgemaakte chocopasta of lokaal geproduceerde confituur worden in glazen potjes gepresenteerd. En het wasmiddel is dan weer biologisch. “Jammer genoeg kunnen we momenteel nog geen 100 procent milieuneutrale oplossingen aanbieden, maar we werken eraan”, voegt Mike er eerlijkheidshalve aan toe. “Het is echter door tal van duurzame alternatieven aan de gasten te tonen, dat mensen ze misschien ook thuis zullen uitproberen. De reacties van de gasten zijn alvast uitsluitend positief.” Het Zilte Zand telt vijf kamers. Een overnachting kan vanaf 125 euro voor twee personen, luxueus ontbijt inbegrepen. Alle info: www.het-zilte-zand.be of 059/44.04.97.