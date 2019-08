Auto rijdt hard in op signalisatiewagen van werkzaamheden op E40, bestuurder ongedeerd Bart Boterman

29 augustus 2019

18u51 2 Middelkerke Op de E40 in Mannekensvere is donderdagmorgen rond 9 uur een lichte vrachtauto in aanrijding gekomen met een botsabsorbeerder. Het voertuig kwam een twintigtal meter verder tot stilstand op de pechstrook en raakte ernstig beschadigd. De bestuurder bleef ongedeerd.

Het incident gebeurde in richting van Frankrijk, meteen na oprit vanuit het tankstation. Er waren onderhoudswerken van de middenberm aan de gang. Enkele tractoren waren bezig met het gras te maaien en waren voorzien van signalisatiewagens in de vorm van een botsabsorbeerder. De bestuurder had de werkzaamheden op de linker rijstrook te laat opgemerkt en reed op een van de signalisatiewagens. Het incident zorgde voor enige file. De politie deed de nodige vaststellingen en liet de auto takelen. Het voertuig is total loss.