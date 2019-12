Auto ramt elektriciteitspaal en belandt op zijn dak in sloot Bart Boterman

03 december 2019

17u22 2 Middelkerke Een 26-jarige man uit Gistel is dinsdagnamiddag gewond naar het ziekenhuis gebracht na een stevige crash in de Zevekotestraat in Sint-Pieters-Kapelle.

“De bestuurder week rond 13.15 uur om ongekende reden af van de rijbaan, botste tegen een verlichtingspaal en kwam uiteindelijk op zijn dak in de gracht terecht. De bestuurder werd met lichte verwondingen naar het AZ Damiaan in Oostende gebracht", zegt commissaris Frank Vandenabeele van de lokale politie Middelkerke. Het voertuig is total loss. “De brandweer is nog ter plaatse gekomen om milieuvervuiling op te lossen. Er lekten namelijk vloeistoffen uit de wagen in de waterloop”, aldus de commissaris