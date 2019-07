Auto met trailer crasht tegen Slijpebrug na aanrijding, bestuurder wandelt weg en blijkt illegaal Bart Boterman & Siebe De Voogt

15 juli 2019

16u48 10 Middelkerke Een man van Marokkaanse afkomst die illegaal in het land verblijft is zaterdagmorgen opgepakt na een ongeval een de Slijpebrug in Middelkerke. Na het ongeval stapte de man uit het voertuig en wandelde hij gewoon weg. Er wordt onderzocht of de man illegaal tewerkgesteld was. Hij was namelijk met een aanhangwagen met groenten onderweg.

Het incident gebeurde zaterdag rond 9 uur. “De lichte vrachtauto met aanhangwagen kwam eerst in aanrijding met een auto van het Wit-Gele Kruis en botste daarna tegen de vangrails en stoeprand van de brug. De bestuurder stapte uit zijn wagen en verwijderde zich al wandelend van de plaats van het ongeval”, zegt commissaris Frank Delva van de lokale politie Middelkerke. De opgeroepen politiepatrouille kon aan de hand van de getuigenverklaringen achterhalen waarheen hij zich had begeven.

“Even later werd de man aangetroffen. De man van Marokkaanse afkomstig blijkt illegaal in het land te zijn want hij had geen verblijfsdocumenten bij zich. Hij werd opgepakt en meegenomen voor verhoor”, aldus de commissaris. Het parket en Dienst Vreemdelingenzaken beslissen over wat met de man moet gebeurd. “De aanhangwagen was gevuld met groenten. Er wordt tevens onderzocht of de man illegale aan het werk was”, voegt Frank Delva toe. De bestelwagen en aanhangwagen werden getakeld. Het voertuig van het Wit-Gele Kruis kon nog verder rijden.