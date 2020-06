ASSISEN. Patiënten droegen hun toenmalige kinesist op handen: “Hij deed zelfs boodschappen voor wie slecht te been was”

Middelkerke

Zijn professionele leven als kinesist stond in schril contrast met zijn privéleven . Emmanuël Van Den Steen (70) uit Middelkerke werd volgens verscheidene getuigen in het Brugse assisenhof door z'n patiënten op handen gedragen. “Hij was begaan met de mensen en deed zelfs boodschappen voor zij die slecht te been waren.” Donderdagnamiddag gaan de pleidooien van start.