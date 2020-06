ASSISEN. Gerechtspsychiaters bikkelhard voor beschuldigde: “Hij veranderde van een charmeur in een dictator”

Middelkerke

Narcistisch, dominant en bezitterig. Het zijn karaktertrekken die de gerechtspsychiaters meermaals in de mond namen tijdens hun getuigenis in het Brugse assisenhof over Emmanuël Van Den Steen (70) . De deskundigen zagen een duidelijke rode draad doorheen het relationele verleden van de voormalige kinesist uit Middelkerke. “Volgens zijn partners veranderde hij snel van een joviale charmeur in een dictator, een monster zelfs.”