ASSISEN. Ex-vrouw schetst ontluisterend beeld van beschuldigde: “Hij sloeg me zelfs toen ik zwanger was”

Een Don Juan die, naar mate de relatie vorderde, steeds agressiever werd. De ex-partners van Emmanuël Van Den Steen (70) beschreven de ex-kinesist in het Brugse assisenhof als een man met een dubbel gezicht. Zijn ex-vrouw kreeg tien jaar lang klappen te verwerken. “Zelfs toen ik zwanger was.” Dochter Van Den Steen vertelde dat haar vader nog steeds twijfelt of ze wel zijn kind is.