ASSISEN. Ex-kinesist legt schuld voor dodelijke steekpartij bij Miriam (68): “Ze was precies een duivel die me aanviel, een demoon”

Middelkerke

Voormalig kinesist Emmanuël Van Den Steen (70) uit Middelkerke heeft tijdens zijn verhoor in het Brugse hof van assisen geen al te goede indruk nagelaten. De reden waarom hij z’n vriendin Miriam Van Poel (68) vijf messteken gaf? “Ze was precies een duivel die me aanviel, een demoon. Het was zelfverdediging.” Waarom zijn relaties in het verleden spaak liepen? “Vrouwen die profiteerden, logen en bedrogen.” En ook de bewuste dans op het OKRA-feest kwam ter sprake. “Heb je Dirty Dancing gezien? Het was dansen als Patrick Swayze.”