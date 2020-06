ASSISEN. Ex-kinesist biedt verontschuldigingen aan in laatste woord: “Een miljoen keer sorry”

Middelkerke

“De uitverkorene van God” of “de god die oordeelt over leven of dood”. Strafpleiter Jef Vermassen schuwde de grote woorden niet tijdens z'n pleidooi op het assisenproces tegen Emmanuël Van Den Steen (70) uit Middelkerke. Volgens Vermassen stond het in de sterren geschreven dat de relatie met Miriam Van Poel (68) ooit fataal zou aflopen. De procureur-generaal vroeg de volksjury tijdens haar requisitoir om Van Den Steen schuldig te verklaren aan doodslag. De verdediging legde zich daarbij neer. In z’n laatste woord bood de ex-kinesist zelf zijn verontschuldigingen aan.