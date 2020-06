ASSISEN. Broer Van Den Steen verwachtte slechte afloop: “Hij beschoot ooit een kat in onze tuin met een loodjesgeweer”

Middelkerke

De jeugd van Emmanuël Van Den Steen (70) was geen rozengeur en maneschijn. Zijn ouders lieten hun vier kinderen vaak alleen achter, toen ze op reis gingen naar Frankrijk. Als oudste speelde Emmanuël volgens zijn jongere broer de baas. Hij kon tijdens z’n getuigenis in het Brugse assisenhof amper een goed woord over z'n lippen krijgen. Ook zus Van Den Steen klonk verbitterd.