André Gille (55) uit Middelkerke sinds dinsdag vermist Bart Boterman

26 december 2019

17u24 0 Middelkerke De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor de 55-jarige André Gille uit Westende bij Middelkerke. Van de man ontbreekt sinds dinsdagavond elk spoor.

Rond 22 uur dinsdag verliet André Gille zijn appartement in de Distellaan in Westende-Bad. De man is 1,68 meter lang en sterk gebouwd. Hij heeft kort geschoren haar en op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een zwarte donsjas, een blauwe jeansbroek, zwarte schoenen en een grote groene trekrugzak. De man heeft medische zorgen nodig.

Wie André Gille heeft gezien of weet waar hij verblijft, wordt verzocht contact op te nemen met de speurders op het gratis nummer 0800/30.300.