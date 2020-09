Alternatief Champagneweekend in de maak Leen Belpaeme

09 september 2020

14u22 1 Middelkerke Middelkerke heeft beslist om in het najaar het Champagneweekend te laten doorgaan in een alternatieve vorm. Op die manier wil het gemeentebestuur de band met de champagneboeren, die het moeilijk hebben door de coronacrisis, onderhouden en zorgen voor een boost in deze kalme periode.

“De organisatie van het champagneweekend zal doorgaan in een alternatieve setting op het Epernayplein. Er wordt een luxueuze tent geplaatst waar per keer 200 mensen binnen kunnen. Iedereen moet plaatsnemen en je wordt bediend aan tafel. Daarna zal je een bestelling kunnen doorgeven en ter hoogte van het casinoplein komt een container waar je zal kunnen langsrijden met de auto om een bestelling in te laden”, licht schepen Tom Dedecker toe. “De fundamenten van het Champagneweekend blijven zo overeind: ontdekken, beleven en degusteren.” Dat laatste zal mogelijk zijn in de Papillon met Alain Bloeykens.

Het Champagneweekend staat gepland op 13, 14 en 15 november.