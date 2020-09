Al 5.304 Middelbonnen verkocht, goed voor een investering van 159.120 euro in lokale economie Leen Belpaeme

Om de lokale economie te ondersteunen zette het gemeentebestuur van Middelkerke drie concrete acties op. Ondertussen blijken zowel de Ronde van Middelkerke en de Middelbon een succes.

In Middelkerke vroegen 348 handelaars een eenmalige coronapremie van 250 euro aan. Daarmee konden handelaars hun zaak coronaproof maken. Om de horeca te ondersteunen werkte de dienst lokale economie ook ‘de Ronde van Middelkerke’ uit, een wandel- of fietszoektocht waarbij je waardebonnen voor de lokale foodsector kon winnen. In juli en augustus werden zo’n 1800 ‘Rondes van Middelkerke’ uitgereikt, goed voor een winst van 1.300 horeca- en foodbonnen.

Voor de non-foodsector werd de Middelbon ontwikkeld. Dit vouchersysteem zorgt ervoor dat klanten met 20 procent korting kunnen shoppen bij deelnemende handelszaken. Momenteel zijn 75 Middelkerkse ondernemers geregistreerd bij de Middelbon. Ondertussen werden al 5.304 bonnen verkocht aan 25 euro. De gemeente investeerde 5 euro per bon en legt zo een bedrag van 26.520 euro bij waardoor het totale bedrag dat geïnvesteerd wordt in de lokale economie op 159.120 euro komt. De actie loopt nog tot eind 2020.