Achtervolging op autodieven in Middelkerke loopt goed af: twee mannen gearresteerd Bart Boterman

30 juli 2019

09u11 8 Middelkerke Het centrum van Middelkerke is maandagnacht opgeschrikt door een politie-achtervolging aan hoge snelheden. Een patrouille had namelijk een verdacht voertuig gezien aan het kruispunt van de Kerkstraat en Koninginnelaan en wilde tot controle overgaan.

Maar daar dachten de inzittenden anders over. “Er ontstond een achtervolging doorheen het centrum van Middelkerke, in en uit heel wat kleine straatjes. Meerdere patrouilles kwamen in bijstand. Na de helse achtervolging is het voertuig gestopt kunnen worden in de Oostendelaan”, zegt commissaris Frank Vandenabeele van de politie van Middelkerke. “De verdachten werden gearresteerd en zijn geen onbekenden voor het gerecht. Het gaat om twee mannen uit Luik. Het voertuig dat ze mee aan het rijden waren, bleek twee dagen eerder gestolen in Luik. Er zijn tevens pv’s opgesteld voor meerdere zware verkeersinbreuken”, aldus Vandenabeele.

Het onderzoek gaat intussen verder door de recherche van de politie van Middelkerke. De twee mannen worden ondervraagd en zullen allicht voor de onderzoeksrechter in Brugge worden voorgeleid.