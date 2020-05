Aanleg gloednieuwe zeedijk in Westende kan in najaar starten Timmy Van Assche

22 mei 2020

13u03 1 Middelkerke De gemeente gaat de laatste rechte lijn in voor de geplande aanleg van de nieuwe zeedijk in Westende. De uitvoeringsdossiers en de bestekken zijn goedgekeurd. D e eerste fase tussen de Oceaanlaan en het Rauschenbergplein zal zo’n 16,5 miljoen euro kosten en start ergens in het najaar.

De studiefase voor het project is definitief afgerond, tijd om de ‘spade in de grond te steken’. In het najaar beginnen de werken met de aanleg van de groene beschermende grasdijk en de golfdempende uitbouw in Westende-Bad. Er worden aannemers gezocht.

“De aanleg van de groene grasdijk en de golfdempende uitbouw bezorgen de Westendse zeedijk een grotere aantrekkingskracht en meer zonuren. De realisatie van de nieuwe promenade is een belangrijk project voor de opwaardering van Westende. Tegen de zomer van 2023 moeten de werken afgerond zijn", geven burgemeester Jean-Marie Dedecker en schepen Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker) mee.

“We krijgen hiervoor steun van de Europese Unie en de Afdeling Maritieme Dienstverlening en Kust. Maar de realisatie wordt hoofdzakelijk betaald door de gemeente Middelkerke. Van het totaalbudget financiert de gemeente meer dan 13 miljoen euro zelf.”