74-jarige man sterft na val uit raam van appartementsgebouw Bart Boterman

27 april 2020

12u32 10 Middelkerke In de Kemmelbergstraat in Middelkerke is zondagavond een 74-jarige man overleden na een val door een raam, op de vierde verdieping van een appartementsgebouw. Het slachtoffer kwam terecht op een plat dak aan de achterkant van het gebouw.

Buren zagen het lichaam rond 19 uur liggen en belden de hulpdiensten. Politie, ziekenwagen en MUG snelden richting residentie IS-Atlantic. “Slachtoffer W.V. werd gereanimeerd en is in zeer kritieke toestand naar het Az Damiaan in Oostende overgebracht, alwaar hij jammerlijk stierf aan de gevolgen van de val”, zegt korpschef Frank Delva van de lokale politie Middelkerke. Het slachtoffer woonde in een appartement op de vierde verdieping van het gebouw. “Over de oorzaak van de val is voorlopig niets bekend”, aldus de korpschef.