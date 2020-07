71-jarige man sterft bij uitslaande brand in flat Bart Boterman

06 juli 2020

08u28 38 Middelkerke In Middelkerke is maandagmorgen vroeg een 71-jarige man omgekomen bij een uitslaande brand in zijn flat. Slachtoffer Armand Demanet woonde op de eerste verdieping van residentie Residhotel in de Grimbergenstraat, aanpalend aan het grote residentie Carlton op de zeedijk. Acht andere bewoners zijn geëvacueerd en worden opgevangen in de brandweerkazerne.

De brandweer kreeg rond 6.20 uur een melding van hevige rookontwikkeling in het gebouw. “Bij aankomst sloegen de vlammen uit het raam op het appartement op de eerste verdieping. We hebben de bewoners op de andere verdiepingen geëvacueerd en zijn beginnen blussen”, zegt kapitein Frank Ureel van brandweerpost Middelkerke.

Ondanks de snelle interventie kwam alle hulp toch te laat voor Armand Demanet, een gepensioneerde man uit Wallonië die naar Middelkerke verhuisd was. “De brandweer trof het verkoolde lichaam van het slachtoffer aan in zijn zetel. Ons medeleven gaat uit naar de familie”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD). Armand Demanet leefde een bescheiden bestaan in zijn flat.

Roetaanslag

Het parket heeft een branddeskundige aangesteld om de oorzaak van de brand te onderzoeken, want die is voorlopig niet bekend. De geëvacueerde bewoners werden opgevangen in de brandweerkazerne en mochten later terug naar hun appartementen. De brandweer heeft het gebouw ondertussen geventileerd. Er komt een kuisploeg om de gemeenschappelijke delen van het gebouw te poetsen, want er is heel wat roetaanslag.