7 kandidaten melden zich om nieuw casino te mogen bouwen: “Willen ook mening van de inwoners horen” Timmy Van Assche

11 september 2019

17u24 0 Middelkerke Het gemeentebestuur ontving zeven kandidaturen voor deelname aan de aanbesteding voor de bouw van het nieuwe Middelkerkse casino. Vier kandidaten meldden zich dan weer voor de uitbating van de speelzaal.

De bouw van een nieuw casino kent een lange voorgeschiedenis. Eerder trok het gemeentebestuur de stekker uit het project van de vorige beleidsploeg en startte het een nieuwe procedure op. De ingediende dossiers worden nu aan de hand van de selectieleidraad door een juridisch team getoetst naar ontvankelijkheid. “De kandidaten moeten kwalitatief samengestelde projectteams zijn, bestaande uit een ontwerpbureau, een aannemer, een projectontwikkelaar en een organisatie die het onderhoud van het casino op gaan nemen”, laat burgemeester Jean-Marie Dedecker weten. “De ingediende kandidaturen maken nog geen gewag van visuele ontwerpen of andere bouwtechnische voorstellen. Het beoordelingsteam evalueert de dossiers louter op juridische, administratieve en financieel-economische kwaliteit.” Namen van de kandidaten worden niet gelost, maar het is vrij evident dat kandidaten uit het verleden opnieuw een voorstel hebben ingediend.

2020

De gunningsleidraad wordt op de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd in november. Tegen het begin van 2020 moet duidelijk worden welke projectteams op basis van de gunningsleidraad gaan meedingen voor de bouwopdracht van het nieuwe casino. Deze procedure wordt ook mee gevolgd door een onafhankelijke expertenjury, waarbij ook de Gecoro betrokken wordt. De finale beslissing ligt bij het gemeentebestuur. Tegen de zomer van 2020 moet duidelijk worden welk projectteam het casino zal bouwen.

Burgerinspraak

In het begin van 2020 worden de eerste ontwerpen verwacht. “Het gemeentebestuur wil die voorstellen ook voorleggen aan de inwoners en tweedeverblijvers”, zegt Dedecker nog. “Parallel aan de procedure voor de bouw, lieten vier kandidaat-speelzaaluitbaters weten geïnteresseerd te zijn in de concessie voor de uitbating van de speelzaal van het nieuwe casino. De gunning voor deze uitbating is een aparte procedure. Het concessiebedrag voor de speelzaaluitbating betekent een enorme financiële injectie voor de financiering van het casinoproject.”