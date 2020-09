50 bewoners geëvacueerd door rondtollende torenkraan in Middelkerke Siebe De Voogt

26 september 2020

Middelkerke Op het Mouchotteplein in Middelkerke zijn zaterdagmiddag 50 buurtbewoners geëvacueerd door een torenkraan die op hol geslagen was. Intussen is het euvel verholpen en konden de bewoners terugkeren naar hun appartement.

Het incident deed zich rond 13 uur voor op een werf aan het Mouchotteplein. Twee kranen - een groot model en één van een kleiner formaat - tolden vervaarlijk rond onder de beukende wind. Niet abnormaal bij stormen, maar toch besloten politie en brandweer in overleg met burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) geen enkel risico te nemen. “De kranen stonden - zoals het hoort - in vrije stand, zodat ze mee bewogen met de wind", verduidelijkt korpschef Frank Delva. “Ze begonnen echter iets te geweldig rond te draaien, waardoor de kettingen in elkaar dreigden te verstrikken. We konden het risico niet nemen dat beide kranen elkaar neer zouden halen.”

Vijftig bewoners uit nabijgelegen appartementen werden uit voorzorg geëvacueerd en ondergebracht in een zaaltje van gemeenteschool De Zandloper. Na een klein uurtje mochten zij terugkeren naar hun woning. “De aannemer van de werf is ter plaatse gekomen en heeft het euvel verholpen. Alle gevaar is intussen geweken", aldus de korpschef.