4 uur en 20 minuten wachten voor 75 procent korting bij Brantano: “Ik heb dat ervoor over” Leen Belpaeme

24 augustus 2020

11u46 9 Middelkerke Maandagmorgen stond opnieuw een lange rij mensen te wachten om te winkelen in Brantano in Middelkerke.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Zaterdag was er al een grote wachtrij aan de Brantano in Middelkerke tijdens de eerste dag van de uitverkoop. Er waren toen ook problemen met de betaalterminal. De winkel ging maandag maar om 12 uur open. Veel mensen waren daarvan niet op de hoogte en de eerste shoppers stonden al om 7 uur paraat. sommige hadden zelfs kampeerstoeltjes meegebracht. Tegen 11.30 uur stond de rij opnieuw tot op de Oostendelaan zo’n 100 meter verderop. Mensen hielden echter voldoende afstand en hadden een mondmasker op. “Ik ben om 7.40 uur aangekomen. Er waren toen al 12 mensen. Ik dacht dat de winkel om 10 uur zou opengaan. Ik wil nog graag een paar zomerschoenen. Ik ben zaterdag ook al geweest, maar nu heb ik mijn man meebracht”, zegt Rita Vyncke uit Oostende. “Ik zal uiteindelijk vier uur en 20 minuten gewacht hebben, maar ik vind dat wel de moeite voor 75 procent korting. Ik heb ook niet het gevoel dat dit gevaarlijk is voor het coronavirus. Iedereen houdt mooi afstand en heeft een mondmasker aan. De mensen blijven ook rustig wachten. In de winkel zelf was het zaterdag ook rustig. Er worden maar 30 mensen per keer binnengelaten. Ik zie dus geen problemen”, zegt Rita. Ondertussen kan er ook gelachen worden. Vier uur wachten in een rij schept blijkbaar toch een band.

Om 12 uur is de winkel open gegaan. Ondertussen stonden al ruim 120 mensen te wachten op de parking en langs de Oostendelaan. Niet overal werd anderhalve meter afstand gehouden, maar over het algemeen verliep de opening wel rustig en met de nodige afstand.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.