4 miljoen euro verduisterd met ingenieus roulettespel: 5 croupiers en 9 klanten naar rechter voor fraude in casino van Middelkerke

Middelkerke

“Frustratie tegenover het management” of “medelijden met de klanten”. Enkele croupiers van het casino in Middelkerke hadden zo elk hun eigen reden om een grootschalige fraude op poten te zetten. In vijftien jaar tijd zouden ze met een ingenieus systeem aan het roulettespel vier miljoen euro verduisterd hebben. De Brugse raadkamer verwees woensdagmorgen vijf croupiers en negen klanten door naar de correctionele rechtbank.