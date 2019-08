396 zandschildpadden: Middelkerke verpulvert wereldrecord simultaan zandsculpturen maken Bart Boterman

23 augustus 2019

14u43 0 Middelkerke Op het strand van Middelkerke is afgelopen middag het wereldrecord simultaan zandsculpturen bouwen verpulverd. Het vorige record van 287 werd met meer dan 100 stuks overtroffen. De deelnemers slaagden erin tegelijk 396 schildpadden te vervaardigen uit zand. Naast de opvallende recordpoging an sich, wilden de organisatoren ook de aandacht vestigen op de toestand van de oceanen en zeedieren.

Het zag er lange tijd onduidelijk uit of er wel genoeg sympathisanten zouden opdagen voor de wereldrecordpoging. Maar de stralende zon lokte uiteindelijk 404 unieke deelnemers richting het strand van Middelkerke. Dat aantal moest voldoende zijn om het vorige record van 287 exemplaren op Fulong Beach in Taiwan - toen ging het om dolfijnen - te verbreken.

Strenge regels

“Maar de regels van Guinness World Records zijn erg streng. Wanneer tien procent van de schildpadden niet voldoet aan de voorschriften zou de wereldrecordpoging mislukken, ongeacht het aantal geslaagde schildpadden”, vertelt organisator Yannick Cheyns van Sculpture Westende. Dat is een groep zandsculpteerders uit Edingen die elke zomer naar Westende komt om initiaties te geven over het bouwen van zandkastelen. “Iedere deelnemer kreeg een uniek nummer en een unieke plaats, om zeker te zijn dat niemand meerdere schildpadden zou maken en de uitslag dus vervalst zou zijn. Meer dan tien officials van Guinness World Records hielden alles nauwlettend in het oog. ”, voegt Yannicks echtgenoot Philippe Bourleau toe.

“Al vijf jaar probeerden de mensen van Sculpture Westende een wereldrecordpoging te organiseren, maar er is nooit interesse geweest vanuit de gemeente. Als nieuwe schepen van Cultuur was ik hier wel meteen voor te vinden. Ik ben overdonderd door het succes”, aldus schepen Eddy van Muysewinkel (LDD). Niet toevallig werd voor schildpadden gekozen. “We willen hiermee de bedreiging van de oceanen en zeedieren onder de aandacht brengen. Populaties zeeschildpadden ondervinden heel wat gevolgen van vervuiling, overbevissing en klimaatopwarming”, voegt organisator Yannick Cheyns toe. Om die reden stak ook Sea Life Blankenberge de schouders onder de recordpoging.

“Schildpad aanzien als je beste vriend”

Om het record zeker te doen slagen, kregen de deelnemers vooraf op groot scherm te zien hoe ze die schildpad precies moesten maken. Jonas Van Uyttenhoeve (11) uit Hove, die in Middelkerke op vakantie is bij zijn grootouders, legt uit hoe. “Eigenlijk moet je de schildpad aanzien als je beste vriend. Dan komt alles goed”, vertelt hij. “Eerst moet je een berg maken en die volledig glad strijken. Dat is het schild. Daarna maak je inkepingen waar de poten moeten komen en vervolgens druk je het zand samen. Met een mes snijd je de vorm netjes uit. Voor de kop, die ook ogen en een mond nodig heeft, precies hetzelfde. Eigenlijk is dat zo moeilijk niet, hoor", aldus de jonge zandsculpteerder. Zijn opa zag van aan de zijlijn dat het goed was. Honderden mensen stonden er hun familieleden aan te moedigen.

Slechts acht afgekeurde schildpadden

Even was het stressen bij de organisatoren, toen niet alle schildpadden even goed dreigden uit te vallen. Maar met de nodige aanwijzingen door Philippe via de micro kwam alles nog goed. Drie kwartier na de start werd de recordpoging beëindigd en begonnen de officials van Guinness World Records met het tellen en beoordelen van de schildpadden. “We hebben het gehaald!”, weerklonk het vervolgens over het Middelkerkse strand, gevolgd door een luid applaus. “Slechts 8 van de 404 schildpadden zijn afgekeurd. We zijn enorm trots op jullie”, aldus de organisatoren.