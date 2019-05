22 sociale huurwoningen in Sluiswijk ingehuldigd Timmy Van Assche

21 mei 2019

19u33 4 Middelkerke In de Amaat Van Walleghemstraat in de Sluiswijk werden 22 sociale woningen officieel ingehuldigd.

Begin 2015 werd de verkavelingsvergunning afgeleverd en twee jaar later ook de bouwvergunning. “Gezien de grote en dringende behoefte aan bijkomende sociale huurwoningen in Middelkerke, werd beslist om voor de bouw van de 22 woningen beroep te doen op het ‘design & build’-programma van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen”, zegt Evi Jordens, directeur van WoonWel. “Men kon kiezen uit verschillende woningtypes van architectenbureau Sileghem & Partners uit Zwevegem. De uitvoering gebeurde door aannemer Damman uit Deerlijk. Door deze werkwijze kon vlugger met de bouwwerken worden gestart. Voor de opvolging van de bouwwerken werd beroep gedaan op de expertise van het plaatselijk architectenbureau ARoMi.”

De werken werden begin deze maand voorlopig opgeleverd. “We zijn bezig met een grootschalig renovatieprogramma van oudere woonwijken”, vervolgt Jordens. “Door de daaruit voortvloeiende noodzakelijke herhuisvesting werden al verschillende woningen in de Amaat Van Walleghemstraat toegewezen. De overige woningen worden eerstdaags toegewezen aan kandidaten die zijn ingeschreven in het wachtregister voor Middelkerke.”

Eerder dit jaar werden al drie appartementen opgeleverd in de Oostendelaan, binnenkort volgen nog eens 22 nieuwe huurwoningen in de Juttersstraat en de Kruiersstraat. “Samen met de renovatie en herinrichting van de Ettlingenwijk en de geplande realisaties in Slijpe en Westende aan de Badenlaan, moeten deze projecten zorgen voor een belangrijke tegemoetkoming aan de grote vraag naar sociale woningen in Middelkerke”, besluit Jordens.