2 jaar cel voor inbraak in Euro Shop via gat in dak Bart Boterman

03 juni 2019

13u58 0 Middelkerke Een 46-jarige Litouwer is bij verstek tot 2 jaar cel veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de inbraak in de Euro Shop in Middelkerke in december 2017. Bij de inbraak werd een gat in het plafond gemaakt en voor 27.000 euro aan hoverboards, spelconsoles en automatische stofzuigers gestolen. Hij liet zich echter verraden aan de hand van zijn DNA op achtergelaten plakband.

De bende viseerde die nacht ook de Action, C&A en Zeeman in Middelkerke, maar daar raakten ze niet binnen. Bij de Euro Shop plakten ze de inbraaksensoren af alvorens op het dak te klimmen met een ladder. Ze maakten een gat in het plafond, staken de ladder naar beneden en maakten die eveneens vast met tape. Na de inbraak lieten de inbrekers eerder op onzorgvuldige wijze delen van het plakband hangen. Zo konden de speurders het DNA van een van de bendeleden achterhalen, namelijk dat van de 46-jarige Gintaras S. uit Litouwen. Zijn DNA zat in een databank door een eerdere veroordeling in Kortrijk, nota bene voor de diefstal van identieke spullen in ander filiaal van Euro Shop. De man werd geseind, maar nooit aangetroffen, opgepakt of verhoord. De identiteit van andere bendeleden is nooit achterhaald. Het parket besloot de zaak zonder beklaagd voor de rechter te brengen. Die vonniste 2 jaar cel en 800 euro boete. Euro Shop krijgt een schadevergoeding van een ruime 31.000 euro.