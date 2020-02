14 transmigranten opgepakt op en rond snelwegparking Mannekensvere Bart Boterman

24 februari 2020

11u00 1 Middelkerke De politie trof vorige dinsdag 14 transmigranten aan op en rond de snelwegparking van Mannekensvere langs de E40. Het gaat om meerderjarige mannen. Drie ervan zijn aangehouden en naar een gesloten instelling gebracht.

De controleactie was een samenwerking tussen de politiezones Middelkerke, Westkust, RIHO, de federale cavalerie en het Interventiekorps van West-Vlaanderen. “Het doel was om mensensmokkelaars en hun netwerk bloot te leggen. Tijdens de actie werd een drone van de politiezone Westkust ingezet, die met de thermische camera de hotspots screende. Op het grondgebied rond de snelwegparking werden 3 Irakezen, 4 Syriërs, 6 Koeweiti en 1 Afghaan opgepakt zonder geldige verblijfspapieren. Het zijn allemaal meerderjarige mannen”, zegt commissaris Frank Vandenabeele van de lokale politie Middelkerke.

Twee transmigranten probeerden aan de controle te ontsnappen, maar werden door de federale politie te paard snel bij de lurven gepakt. “Omdat tijdens de actie een gerechtelijke officier van de Dienst Vreemdelingenzaken aanwezig was, volgde over het lot van de arrestanten snel een beslissing. Drie illegalen werden aangehouden en opgesloten in een gesloten centrum. Uit het resultaat van de actie blijkt dat transmigranten nog steeds in grote getale pogen in Groot-Brittannië te geraken. Het inklimmen in stationerende vrachtwagens op het parkeerterrein Mannekensvere blijft een structureel probleem”, besluit de commissaris.