10.000 bezoekers voor zevende editie van Bubbels aan zee Leen Belpaeme

18 augustus 2019

20u13 0 Middelkerke Bubbels aan zee stond dit jaar in teken van de Prosecco en dat werd duidelijk gesmaakt. Volgens organisator Alain Bloeykens waren er zo’n 40 procent meer bezoekers dan vorige jaren.

Dat Belgen zot zijn van bubbels is al lang geen geheim meer met 85 miljoen flessen schuimwijn die vorig jaar gekraakt werden in België. Zeven jaar geleden werd het evenement Bubbels aan Zee in het leven geroepen als aanvulling voor het champagneweekend in november. “Van bij de start hebben we gekozen om te focussen op de schuimwijnen met elk jaar een ander land in de kijker. Dit jaar draaide alles rond Prosecco. Het concept slaat duidelijk aan. We hebben dit jaar alle records verbroken. We zaten zelfs even zonder glazen omdat er zoveel bezoekers waren. Ik heb nochtans genoeg ervaring met het organiseren van events, maar de opkomst overtrof onze stoutste verwachtingen. Er werden 7.000 glazen verkocht en heel wat mensen brachten hun eigen glas mee.” Er was dit jaar een andere opstelling en nieuwe aankleding. “We hebben letterlijk een bubbeldorp gemaakt. Je ziet ook dat de mensen ons beginnen te kennen. We plukken nu de vruchten van de inspanningen van de voorbije jaren”, zegt Alain Bloeykens nog.