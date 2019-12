‘Warmste Casino van Vlaanderen’ schenkt ruim 39.000 euro aan vzw Middelkind en Kom op Tegen Kanker Timmy Van Assche

18 december 2019

16u03 0 Middelkerke Onder de noemer ‘het Warmste Casino van Vlaanderen’ zamelde Casino Middelkerke maar liefst 39.014 euro in voor twee goede doelen: de vzw Middelkind en Kom op Tegen Kanker. Onder meer Kamagurka tekende present om de cheque aan beide organisaties te overhandigen.

In Grand Casino Knokke organiseerde Napoleon Sports & Casino vorig jaar al een soortgelijke actie voor het goede doel. “Maar dit jaar schakelden we nog een versnelling hoger en schonken we gedurende een maand per bezoeker 1 euro aan het goede doel”, zegt ceo Tom De Clercq. “Meer dan ooit wil Casino Middelkerke haar centrale positie gebruiken om iets terug te geven aan de gemeenschap. ”

Kama

Tijdens het slotgala van de inzamelactie was cartoonist en kunstenaar Kamagurka van de partij om een uniek schilderij veilen. “Ik heb iets heel bijzonders gemaakt: geen cartoon, maar iets tussen schilder- en tekenwerk”, vertelt Kamagurka. “Elk jaar kies ik één goed doel uit waar ik mijn schouders onder zet en ik ben erg blij dat ik dit jaar mijn naam link met ‘het Warmste Casino van Vlaanderen’.” Ook de opbrengst van de veiling en het slotgala gingen naar het goede doel.

Twee goede doelen

Annemie Lemahieu, directeur marketing en communicatie van Kom op tegen Kanker, licht toe: “We strijden al 30 jaar tegen kanker. Deze gift investeren we in onderzoek naar het bestrijden, vermijden en verzachten van de ziekte.” Met vzw Middelkind, die werkt rond kinderarmoede, wordt ook voor een lokale organisatie gekozen. “We zijn recent ontstaan uit verschillende onafhankelijke initiatieven en staan onder meer in voor de voedsel- en kledingbank en helpen mensen in nood”, legt Guy Mertens, voorzitter van de vzw uit. “We zijn blij dat de gemeente en haar middenstanders ons zo hebben geholpen. Wat Casino Middelkerke nu voor ons doet, is gewoon fantastisch. Zij zorgen er mee voor dat wij op lange termijn enorm veel kinderen en gezinnen in armoede kunnen verder helpen.”