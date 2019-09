‘Vrouwen hebben geen humor’: Middelkerks cultuurseizoen begin met een bulderlach Timmy Van Assche

13 september 2019

17u49 2 Middelkerke Sinds 2005 stelt Cultuur Middelkerke onafgebroken een eigen cultuuraanbod samen vol theater, muziek en kunst. Het ‘MidWestComedyFest’ opent, als tweedaagse ode aan de vrolijkheid, het vijftiende eigen cultuurseizoen met een sterke vrouwelijke toets op vrijdag 27 en zaterdag 28 september in De Branding.

“We beginnen op 27 september om 20 uur met een zogenaamde ‘secret comedy night’, geheel naar Britse stijl. Welke comédiennes er precies komen, verklappen we niet. Maar als je weet dat Wouter Deprez de gastheer van de avond is, mag je je aan een schitterende avond verwachten”, maakt cultuurconsulent Mieke Dobbels het publiek al warm. “Het cliché luidt dat ‘vrouwen geen humor hebben’. Wel, we gaan met de komieken uitzoeken of dat wel klopt.” Elke ‘mystery guest’ staat 20 minuten op het podium. Op zaterdag wordt de komische noot doorgetrokken met twee exclusieve try-outs. “De eerste is van Nele van den Broeck, ervaringsdeskundige in het ‘handleiden’ van ingewikkelde mensen. Al haar ‘expertise’ verpakt ze in grappige liedjes en sketches. Na een muzikale pauze is het de beurt aan Steven Mahieu. Zonder taboes neemt hij je mee op een denderende comedytram en zijn meest geschifte hersenspinsels.” Ondertussen loopt in de foyer een exclusieve tentoonstelling van de Oostendse kunstenares Mieke Drossaert. Ze portretteert haar ‘Colour Full People’ met veel respect en humor. Kaarten kosten 10 euro per avond en kun je reserveren via tickets.middelkerke.be .

Meer comedy en blikvangers

Het ‘MidWestComedyFest’ is een fikse opwarmer voor een rijkelijk cultuurseizoen, want de comedylijn wordt naarstig doorgetrokken met Piv Huvluv, die comedy op maat van kinderen brengt. Bert Kruismans fileert ‘De blote Belg’ en dankzij Jens Dendoncker weet je waarom je soms ‘Bang van Dendocker’ bent. Ook Freddy De Vadder, Thomas Smith en Preuteleute staan op het programma. Het komende cultuurseizoen brengt verder ook nog Tania Vander Sanden die als ‘Mevrouw Bob’ een op de rand van een zenuwinzinking balancerende zakenvrouw vertolkt, de Vlaamse première van ‘Zwins’, de nieuwste productie van het West-Vlaams promotende Eenzame Westen, warme traditionele muziek van The Golden Glows en Eriksson-Delcroix of bezwerende blues van Tiny Legs Tim. Alle praktische info vind je op www.cultuur.middelkerke.be.