Vreselijk! Kater strompelt naar huis met pootje in illegale vossenklem: poot en heup noodgedwongen geamputeerd Bart Boterman Timmy Van Assche

22 maart 2020

15u00 41 Middelkerke In Middelkerke is de kater van Carmen Boddez met zijn pootje vast komen te zitten in een illegale vossenklem. “Mijn kat kwam op deze manier door het kattenluikje gestrompeld, met de klem nog rond zijn pootje. Verschrikkelijk. Hij kermde van de pijn”, getuigt Carmen.

Het was vrijdag vroeg in de morgen toen Carmen Boddez uit de Wilgenlaan haar zesjarige kater zo aantrof in de woonkamer. “Het dier was in shock. Ik kreeg de vossenklem maar niet los. Ik ben tot bij de dierenarts gereden, na afspraak, met de klem nog rond het pootje. Na lang proberen lukte het dan toch om die los te krijgen, met behulp van nog een tweede dierenarts”, zegt Carmen. Het pootje van de kater viel niet te redden. “Ze hebben noodgedwongen zijn pootje en heup moeten amputeren.”

Klacht ingediend

“Er moet een kattenbeul aan het werk zijn. Ik ben ben in elk geval klacht gaan indienen bij de politie van Middelkerke en heb de vossenklem afgegeven. Ik hoop dat ze de dader vinden. Intussen kreeg ik al een massa berichten van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt met hun kat”, aldus Carmen. Ze vermoedt dat de illegale vossenklem stond opgesteld bij de nieuwe verkavelingen achter haar woning in de Wilgenlaan, vlakbij de Duinenweg.

Medicatie

De gewonde kater verbleef nog een dag bij de dierenarts en wordt nu thuis verzorgd. “Maar hij wil niet eten en daarom is het heel moeilijk om medicatie en antibiotica te geven. De mensen van Zwerfkatjes Middelkerke helpen mij daarbij. Intussen is ook schepen van Dierenwelzijn Henk Dierendonck (LDD) ingelicht”, besluit de vrouw.