‘Tegoare voe mekoar’: gemeentepersoneel brengt 80-plussers een bezoekje tijdens lockdown Timmy Van Assche

02 april 2020

15u43 0 Middelkerke Een mooi gebaar in Middelkerke, waar een bezoekersteam werd samengesteld om zoveel mogelijk 80-plussers in de gemeente een bezoekje te brengen. Daarbij vragen leden van het team hoe de kranige oudjes zich voelen en geven ze praktische informatie mee in tijden van corona.

“De coronamaatregelen gaan ver, zeker voor oudere en alleenstaande mensen. En net die groep is in Middelkerke best groot”, geven schepenen Natacha Lejaeghere (Lijst Dedecker) en Dirk Gilliaert (CD&V) mee. In geen tijd bundelden een aantal gemeentelijke diensten de krachten om een bezoekersteam samen te stellen van 21 koppen sterk. Nu zijn die medewerkers op pad om zoveel mogelijk van de 1.354 geregistreerde 80-plussers in de gemeente een bezoekje te brengen.

Alles kits?

“Uiteraard leggen we enkele beschermende maatregelen aan onze medewerkers op. Ze bellen aan en blijven op een veilige afstand van de bewoners”, zegt Lejaeghere. “Voor alle duidelijkheid: het bezoekersteam betreedt de woningen dus niét. We voorzien ook mondmaskers en handschoenen. Het bezoekersteam vraagt eerst hoe het met de persoon gaat en wijzen ze op een aantal belangrijke diensten die we voor hen aanbieden. Dat gaat bijvoorbeeld over maaltijden aan huis of poetshulp. We overhandigen ook een brochure met daarin de Middelkerkse handelaars die aan huis leveren, plus een folder met nuttige telefoonnummers. Als er niemand thuis is, laten we de informatie achter in de brievenbus. Op die manier willen we hen toch een vangnet en een luisterend oor aanbieden.”

Tegoare voe mekoar

‘Tegoare voe mekoar’, zo heet dit project. “En die leuze is niet toevallig gekozen”, pikt de schepen weer in. “Heel wat gemeentelijke medewerkers kiezen er voor om tijdens de coronamaatregelen andere taken op zicht te nemen, omdat hun gebruikelijke dagtaak wegvalt. Het bezoekersteam bestaat dus vooral uit administratieve medewerkers die zich hier vrijwillig voor aanmeldden. Chapeau, die flexibiliteit en solidariteit, want voor veel medewerkers betekent dit toch een drastische ommezwaai in hun dagelijkse leven.”

Welzijnsdiensten

De huisbezoeken zijn niet de enige ondersteunende voorziening. Het gemeentebestuur biedt ook heel wat zorgondersteuning vanuit het Welzijnshuis en ook daar springen collega’s uit andere diensten bij. “Onze dienst maaltijden aan huis heeft het logischerwijs erg druk, zeker nu het wijkrestaurant gesloten is. Dankzij de steun van andere collega’s kan ons keukenpersoneel in het Welzijnshuis het toch nog bolwerken. Zo is het ook met andere logistieke diensten. We merken heel wat solidariteit bij onze collega’s en dat is hartverwarmend”, besluit bevoegd schepen Dirk Gillaert (CD&V).