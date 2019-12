‘Sterren in het Park’ strijkt weer neer in het Normandpark Timmy Van Assche

25 december 2019

14u51 1 Middelkerke Het Normandpark, langs de Kleine Kerkweg, staat donderdag 26 december in het teken van licht en vuur.

‘Sterren in het Park’ is een van de belangrijkste eindejaarsactiviteiten in Middelkerke. Een krachtige vuurshow met prachtige acrobaten en een magische lichtshow met vuurkunstenaars moeten zorgen voor een onvergetelijke avond met als apotheose een vuurwerk. De avond start al om 18 uur met het onthaal en sfeermuziek. Om 18.45 uur is er een act met vuuracrobatie. Om 19.20 uur volgt een lichtshow met vuurkunstenaars, aansluitend wordt vuurwerk afgeschoten. Tussen 19.50 en 21 uur volgt weer sfeermuziek.