‘Ronde van Middelkerke’ en ‘Middelbon’ moeten lokale handelaars duwtje in de rug geven Timmy Van Assche

02 juli 2020

06u03 0 Middelkerke D e gemeente Middelkerke organiseert twee creatieve acties om de lokale handelaars te ondersteunen. Eentje voor de zogenaamde ‘food’-handelaars en een andere voor de non-foodsector. “Meer dan 150 lokale handelaars engageerden hebben zich geëngageerd om hieraan mee te werken", duidt schepen voor Lokale Economie Natacha Lejaeghere (Lijst Dedecker).

“Te midden van de coronacrisis kondigden we al steunmaatregelen voor onze lokale handelaars aan", zegt Lejaeghere. “Hiervoor werd al een half miljoen euro uitgetrokken. De coronapremie en de uitbreiding van de terrasvergunning zijn rechtstreekse steunmaatregelen voor de handelaars. Daarnaast wilden we een billijk en haalbaar systeem lanceren waar zowel consumenten en handelaars ook baat bij hebben”, stelt de schepen. Het resultaat: ‘De Ronde van Middelkerke’ en ‘Middelbon’.

De Ronde van Middelkerke

“De Ronde van Middelkerke bundelt een fietszoektocht en twee wandelzoektochten om de horeca- en foodsector te ondersteunen. Je maakt bij deelname kans op één van de 2.500 kortingsbonnen inwisselbaar bij de Middelkerkse restaurants, slagers, bakkers, tea-rooms en eethuisjes. Daarnaast bevat de prijzenpot zestien waardebonnen van 1.500 euro bij de Middelkerkse fietshandelaren. Om de drie weken is er een loting van de winnaars.”

Middelbon voor de non-foodhandelaars

Ook voor handelaars in de non-foodsector biedt Middelkerke een perspectief. “Vanaf nu verkopen we de Middelbon. Die kost 25 euro, maar is eigenlijk 30 euro waard”, legt de schepen uit. “We leggen per bon 20 procent van de aankoopwaarde bij, zodat je met voordeel kan shoppen bij een breed gamma lokale non-foodhandelaars”, zegt Lejaeghere. “De opbrengst van de bonnen belandt meteen bij de deelnemende handelaars.” Deze waardebon zal tot 31 december geldig zijn en is te koop via de website van Middelkerke.