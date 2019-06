‘Middelkerke draait op volle toeren’: zomerseizoen vol evenementen voorgesteld Timmy Van Assche

12 juni 2019

18u32 0 Middelkerke ‘Middelkerke draait op volle toeren’. Zo luidt de slogan waarmee Middelkerke een zomer vol gonzende presenteert. Daarbij pronken enkele nieuwe events op de kalender. “We verdelen ook een handige pocketgids in onder meer de luchthaven en het casino”, vertelt toerismeschepen Tom Dedecker (Lijst Dedecker).

Het imposante Roue de Marseille is misschien visueel de grootste blikvanger van de gemeente, maar toch pronken er in de agenda nog tal van andere activiteiten. “De zomer start met de gratis Summer Kick Off op zondag 23 juni, een gloednieuw evenement", zegt Dedecker. “Dit nieuwe festival voor kinderen staat symbool voor het einde van het schooljaar. De beste kinder- en tienerbands van het moment komen af en er zijn ook springkastelen en meer feestelijke randanimatie.” Op het podium staan onder andere Like Me en de Ketnetband. Een dj houdt de sfeer erin tussen de optredens. Het festival start om 13 uur in het Normandpark/

BK tijdrijden

Op donderdag 27 juni wordt gestreden om de Belgische tijdrittitel in het wielrennen. Toppers zoals Victor Campenaerts en Thomas De Gendt strijden op een uitdagend parcours door de Middelkerkse polders en de doortochten van Lombardsijde en Westende met finish in Middelkerke tegen de wind en de tijd. De eerste renners starten rond de middag, de kleppers rollen van het startpodium tussen 17 en 18 uur. Ook dit event is nieuw.

Vaste waarden

“De zomervakantie is naar aloude Middelkerkse traditie goedgevuld met ondertussen vaste waarden, zoals de concerten Apero Sundays - iedere zondag afwisselend in de deelgemeenten -, Streetmart op 6 en 7 juli, de Parkies-concerten elke donderdag en het Stripfestival van 20 juli tot 12 augustus”, vervolgt de schepen. “In augustus is het uitkijken naar Nostalgie Beach (10/8), Bubbels aan Zee (15-18/8), de traditionele Sirenejogging (18/8) en Noordzeefakkeltocht (26/8). Daartussen bieden heel wat kleinere evenementen dagelijks vertier en plezier in de hele gemeente. Deze evenementen zijn tandwieltjes in het uitgebreide evenementenraderwerk in Middelkerke.”

Pocketgids

Om vakantiegangers en inwoners wegwijs te maken in de ‘dolgedraaide zomeragenda’, geeft het gemeentebestuur vanaf 1 juli een handige pocketbrochure uit. “De Visit Pocket biedt naast een agenda per week ook nuttige vakantieinfo en zomerse hoogtepunten. De handige marktpagina’s bundelen alle populiaire avond-, rommel- en weekmarkten. De Visit Pocket zal via displays bij de lokale handelaars, openbare gebouwen en sleutelpunten beschikbaar zijn, zoals onder meer in de luchthaven en het casino.”